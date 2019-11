Ladja Ocean Viking v morju rešila še 90 migrantov

Rim, 21. novembra - Humanitarna ladja Ocean Viking je danes v Sredozemskem morju s čolna rešila še 90 migrantov, potem ko je bilo na ladji že 125 ljudi, ki so jih rešili v minulih dneh. Organizacija Zdravniki brez meja je sporočila, da so danes rešeni migranti povedali, da so iz Libije odpluli v torek zvečer, našli pa so jih 82 navtičnih milj od libijske obale.