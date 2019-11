Ptuj s turističnim okvirjem iz aluminija za atraktivnejše fotografije mesta

Ptuj, 21. novembra - Ptuj, ki letos obeležuje 1950 let prve pisne omembe, je dobil turistični okvir, ki tudi v številnih drugih mestih po svetu predstavlja turistično atrakcijo. Ptujskega so naredili iz Talumovega aluminija, postavljen je na desnem bregu Drave in ponuja lep pogled na veduto mesta. Fotografije najstarejšega mesta bodo tako še bolj atraktivne.