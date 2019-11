Danes izide posthumni album Leonarda Cohena

New York, 22. novembra - Pri založbi Sony danes izide posthumni album leta 2016 preminulega kanadskega glasbenika Leonarda Cohena. Po besedah glasbenikovega sina Adama Cohena so bili vsi vokali za album z naslovom Thanks for the Dance posneti že v času nastajanja glasbenikovega zadnjega, 14. albuma You Want It Darker.