Srbi, Britanci in Nemci zadnji četrtfinalisti Davisovega pokala

Madrid, 21. novembra - Teniške reprezentance Srbije, Velike Britanije in Nemčije so si kot zadnje zagotovile mesto v četrtfinalu Davisovega pokala v Madridu. Vse tri omenjene reprezentance so slavile z 2:1, Srbi proti Franciji, Britanci proti Kazahstanu in Nemci pa proti Čilu.