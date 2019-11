V Koebenhavnu prihodnje leto razstava o Nicku Caveu

Koebenhavn, 25. novembra - V Danski kraljevi knjižnici v Koebenhavnu za prihodnje leto napovedujejo razstavo z naslovom Stranger Than Kindness - The Nick Cave Exhibition, ki bo ponudila vpogled v raznoliko ustvarjanje legendarnega avstralskega glasbenika, tekstopisca, pisatelja in scenarista. Združila bo 300 eksponatov, povezanih z njegovim življenjem in kariero.