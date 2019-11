V tovornjaku na trajektu za Irsko odkrili 16 ljudi

Dublin, 21. novembra - V zapečateni prikolici tovornjaka na trajektu za Irsko so odkrili 16 ljudi. Tovornjak je iz francoskega pristanišča Cherbourg do irskega mesta Rosslare odplul v sredo zvečer. Kot so danes sporočili iz podjetja za trajektni prevoz Stena Line, so zaposleni 16 ljudi odkrili med rutinskim pregledom. Vsi so dobrega zdravja.