V Gorici bodo obravnavali italijanske in slovenske otroke z avtizmom

Gorica/Nova Gorica, 21. novembra - V Gorici so danes slovesno odprli nove prostore za izvajanje pilotnih aktivnosti za avtizem v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) GO in projekta Salute-Zdravstvo. Tu bodo zdravili tako italijanske kot slovenske otroke z avtizmom, saj bo v centru delovalo šest italijanskih in štirje slovenski strokovnjaki.