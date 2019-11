V javni obravnavi predlog sprememb energetskega zakona

Ljubljana, 22. novembra - Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele energetskega zakona in ga poslalo v javno obravnavo. Razlogi za vnovično noveliranje zakona so v uskladitvi z evropsko zakonodajo in zakonski podlagi za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države, so zapisali na ministrstvu.