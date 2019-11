Perendija: S Sportom smo ponudili platformo za izmenjavo izkušenj in znanja

pogovarjala se je Zala Zaletel

Portorož, 21. novembra - V Portorožu se je danes začela 16. mednarodna konferenca o trženju in sponzorstvih v športu, ki po mnenju dolgoletnega direktorja programske vsebine Sporta Dragana Perendije ponuja platformo za izmenjavo izkušenj in znanja na tem področju. Ena od posebnosti letošnjega Sporta je tudi, da so organizatorji velik del namenili ženskemu športu.