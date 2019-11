Ilka Štuhec, Luka Dončić in NK Maribor spet športne blagovne znamke leta

Portorož, 21. novembra - Prvi dan 16. konference Sporto o marketingu in sponzorstvih v športu se je tradicionalno končal s podelitvijo nagrad za športno blagovno znamko leta. V Sloveniji so tako kot lani nagrade Sporto Brands 2019 prejeli alpska smučarka Ilka Štuhec, košarkarski zvezdnik Luka Dončić in NK Maribor, ki se je tega laskavega naslova veselil že osmič.