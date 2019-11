V Sankt Peterburgu retrospektiva slovenskega filma

Sankt Peterburg, 22. novembra - Po lanskoletni retrospektivi slovenskega filma v Belorusiji in Rusiji bodo slovenski film letos gostovali v Sankt Peterburgu. Rusko občinstvo bo lahko v kinu Rodina od danes do srede med drugim videlo filme Ne bom več luzerka, Houston, imamo problem!, Ivan, Košarkar naj bo in Dolina miru, so sporočili s Slovenskega filmskega centra.