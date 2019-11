Slovenska podjetja poslovne priložnosti iskala na avstrijskem Koroškem

Ljubljana, 21. novembra - Delegacija slovenske IT in mikroelektronske panoge je danes na avstrijskem Koroškem iskala nove poslovne priložnosti. Kot so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenija (GZS), je regija z vidika gospodarskega sodelovanja s Slovenijo dobro povezana, dodobra prepleteni so tudi sami kontakti, še vedno pa je veliko priložnosti za sodelovanje.