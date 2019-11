V Sloveniji letos manj zadovoljnih s stanjem v družbi

Ljubljana, 21. novembra - Trend naraščanja stopnje zadovoljstva s stanjem v družbi, ki smo ga opazovali vse od vstajniškega leta 2012, se je po sedmih letih ustavil in obrnil smer. Nezadovoljnih s stanjem v družbi je letos več kot v enakem obdobju lani, so v raziskavi ugotovili v družbi Valicon. Med poklici so letos največ zaupanja izgubili univerzitetni profesorji.