Ljubljana, 21. novembra - Svojci pogrešajo 35-letnega Danijela Božića iz Ljubljane. Pogrešani je od doma odšel 15. novembra, nazadnje pa so ga videli na območju Kopra. Danijel je suhe postave, svetle polti, visok okoli 170 centimetrov, pobrit po glavi, s pristriženo črno brado, rjavih oči in oblečen v športna oblačila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.