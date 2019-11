Brata Humboldt v središču pozornosti Nemškega zgodovinskega muzeja

Berlin, 25. novembra - Nemški zgodovinski muzej v središču Berlina je na razstavi, ki so jo odprli v četrtek, združil predmete, povezane z bratoma Wilhelmom in Alexandrom von Humboldtom. Razstava, ki bo na ogled do 19. aprila, ju prikazuje kot otroka svojega časa, polna idealov francoske revolucije in upanj za reformo Prusije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.