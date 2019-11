Papež na Tajskem pozval k zaščiti otrok in žensk pred spolnim turizmom

Bangkok, 21. novembra - Papež Frančišek je drugi dan obiska na Tajskem danes pozval k zaščiti otrok in žensk pred spolnim turizmom in otroško prostitucijo, ki sta v tej azijski državi dokaj razširjena. Na ta problem, ki ga je označil za nadlogo, je opozoril pred 60.000 verniki pri maši v prestolnici Bangkok, pa tudi na srečanju s tajsko vlado in pogovorih s premierjem.