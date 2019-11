BMW, Daimler in Volkswagen kaznovani zaradi kartelnega dogovarjanja

Frankfurt, 21. novembra - Nemški varuh konkurence je avtomobilskim proizvajalcem BMW, Daimler in Volkswagen naložil plačilo globe v skupni višini sto milijonov evrov zaradi kartelnega dogovarjanja pri kupovanju jekla. Podjetja, ki so dejanje priznala in sprejela kazen, so sporno ravnala med letoma 2004 in 2013, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.