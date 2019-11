Mladina o evropskih sredstvih (22. 11.)

Ljubljana, 22. novembra - Grega Repovž v komentarju Denar je piše o tem, da imamo v Sloveniji pripravljenih zelo malo resnih, premišljenih in dobro razdelanih projektov za črpanje evropskih sredstev. Zato gre vsak, ki je pripravljen in dodelan, nemudoma v izvedbo, ne glede na racionalnost, učinkovitost porabe in sorazmernost glede na druge potrebe.