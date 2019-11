Zapuščino olimpionika Leona Štuklja bodo hranili v Novem mestu

Novo mesto, 21. novembra - V Novem mestu so ob zaključku razstave Leon 120, ki so jo v Dolenjskem muzeju pripravili ob lanski 120-letnici rojstva olimpionika Leona Štuklja, danes podpisali donatorsko pogodbo o prenosu in hranjenju njegove zapuščine. Ta je tako iz Maribora, kjer je Štukelj preživel glavnino svojega življenja, prišla v njegovo rojstno Novo mesto.