Starši s peticijo za prenovo italijanske šole v Kopru

Koper, 21. novembra - Nekateri od staršev otrok osnovne šole in gimnazije z italijanskim učnim jezikom iz Kopra so sprožili peticijo, s katero od premierja Marjana Šarca in ministra za izobraževanje Jerneja Pikala pričakujejo jasne zaveze glede prepotrebne prenove zgodovinske stavbe Collegio dei Nobili, v kateri delujeta šoli. V nekaj dneh so zbrali okoli 200 podpisov.