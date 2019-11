Koalicija pri proračunu ne pričakuje presenečenj, slabo kaže ukinitvi dodatka za delovno aktivnost

Ljubljana, 21. novembra - Tik pred glasovanjem DZ se obeta ustrezna podpora proračunu in spremljevalnim dokumentom, medtem ko predlogu za ukinitev dodatka za delovno aktivnost, o katerem bodo po vetu DS ponovno odločali, slabo kaže. Vodje poslanskih skupin koalicije so sicer pred glasovanjem še enkrat sedli za skupno mizo in preverili stališča pri posameznih zadevah.