SKS: Za Lukasa Bärfussa pisateljski poklic eden zadnjih pustolovskih poklicev

Ljubljana, 30. novembra - V Klubu Cankarjevega doma je svoj roman Hagard s temama zasledovanja in lova predstavil priznani švicarski pisatelj, esejist in dramatik Lukas Bärfuss. Letošnji prejemnik najprestižnejšega nemškega priznanja za literaturo Büchnerjeve nagrade je spregovoril o tem, kako je bil prisiljen zgodaj odrasti, in o tem, kdo je pravzaprav lovec.