S projektom Eco-AlpsWater do natančnejših podatkov o stanju voda

Bled, 21. novembra - V okviru evropskega projekta Eco-AlpsWater, ki izboljšuje tradicionalne metode spremljanja stanja v okolju z uporabo naprednih tehnik DNA, so v letu dni zbrali že številne vzorce iz rek in jezer, sledila pa bo analiza podatkov. V Sloveniji so se osredotočili na Blejsko jezero in Sočo, vzorčili pa so tudi na drugih vodnih telesih v Alpah.