OECD še nekoliko znižala napoved letošnje rasti slovenskega BDP

Pariz, 21. novembra - Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je danes napoved letošnje rasti slovenskega BDP znižala s 3,4 na 3,1 odstotka, potem ko jo je nekoliko poslabšala že maja. Na podobnih ravneh, pri 3,0 oz. 3,1 odstotka, naj bi rast ostala v 2020 in 2021. Napoved OECD za letos je najboljša med aktualiziranimi ocenami domačih in tujih ustanov.