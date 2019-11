Berlinski kino Sputnik že petič gosti novi slovenski film

Berlin, 21. novembra - Berlinsko društvo Periskop in Slovenski filmski center (SFC) konec tedna v kinu Sputnik pripravljata peto izdajo festivala Novi slovenski kino. Letošnji festival prinaša nabor celovečernih in kratkih filmov, pogovore z ustvarjalci in bogat spremljevalni program s fotografijo, glasbo in poezijo.