Zakonski predlog živali opredeljuje kot živa, a ne tudi čuteča bitja

Ljubljana, 21. novembra - Vlada je danes sprejela predlog novele stvarnopravnega zakonika, ki izboljšuje urejanje etažne lastnine in opredeljuje živali kot živa bitja. Na ministrstvu za pravosodje so sicer želeli živali opredeliti kot "čuteča živa bitja", a v vladi za to ni bilo posluha. Ministrica Andreja Katič upa, da bodo predlog ustrezno popravili poslanci.