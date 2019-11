Beletrina v zadnjih letošnjih izdajah s pravljičnim svežnjem

Ljubljana, 21. novembra - Pri Beletrini so danes predstavili nov sveženj knjig. V ponatisu je po dveh desetletjih ponovno zaživela sodobna pravljica Mahajana avtorja Nika Grafenauerja in ilustratorke Marije Lucije Stupica. Izšla je tudi antologija pravljic Mateja Dolenca Kako dolg je čas in prva od dveh dvojezičnih izdaj zbranih pesmi Paula Celana v prevodu Vida Snoja.