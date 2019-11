V participativnem delu brežiških proračunov prihodnjih dveh let 16 predlaganih projektov

Brežice, 24. novembra - V participativni del proračunov Občine Brežice za prihodnji dve leti bodo uvrstili 16 projektov, ki so jih predlagali občani. Občina bo zanje letno namenila predvidoma 100.000 evrov. Projekte so predlagali in izglasovali v okviru akcije Moja skupnost - sodelujem, pri glasovanju je sodelovala skoraj četrtina oz. nekaj več kot 4600 brežiških občanov.