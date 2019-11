Veržej, 21. novembra - Ropar je iz pošte v Veržeju v sredo odnesel okrog 6800 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Storilca še niso našli, saj še vedno zbirajo obvestila in ponovno pozivajo vse, ki bi imeli kakšne koli informacije, da jim to sporočijo.