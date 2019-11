Vodilna ekipa lige NHL izgubila v New Yorku

New York, 21. novembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so ponoči odigrali dve tekmi. Hokejisti Washington Capitals so izgubili v gosteh v New Yorku, ko so domači Rangers slavili s 4:1. Washington še naprej ostaja vodilna ekipa lige. V kanadskem derbiju pa je po podaljšku zmagala domača ekipa Montreal Canadiens, ki je z 2:1 premagala Ottawa Senators.