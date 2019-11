V bolivijskem kongresu predlog novih volitev

La Paz, 21. novembra - Začasna bolivijska predsednica Jeanine Anez je kongres pozvala, naj potrdi zakonski predlog, ki bi po nemirih in odstopu Eva Moralesa s položaja predsednika omogočil izvedbo novih volitev. V državi se medtem nadaljujejo protesti in spopadi med Moralesovimi privrženci in varnostnimi silami. Skupno število smrtnih žrtev je naraslo na 32.