Newyorške borze trgovalni dan končale s padci

New York, 20. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečih številkah. K slabemu razpoloženju na Wall Streetu je med drugim prispevalo poročilo Reutersa, da delni trgovinski sporazum med ZDA in Kitajsko mogoče ne bo zaključen do konca letošnjega leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.