V Žireh bodo postavili klopce iz odsluženega lesa

Žiri, 20. novembra - Šolski center Škofja Loka, podjetje M Sora in Občina Žiri so združili moči v projektu Lesni feniks, v okviru katerega bodo iz odsluženega lesa izdelali klopi in druge urbane lesene elemente. Hkrati je projekt, ki bo trajal do konca prihodnjega leta, namenjen osveščanju javnost in promociji krožnega gospodarstva.