Šarec: Dogovorili smo se, da nikomur ni v interesu padec vlade

Ljubljana, 20. novembra - Današnji pogovor koalicijskih partnerjev je bil po oceni premierja Marjana Šarca odkrit in konstruktiven. Kar se tiče predsednikov koalicijskih strank, so po njegovih besedah usklajeni in odločeni, da delajo naprej. "Predvsem smo se dogovorili, da nikomur ni v interesu, da vlada pade," je dejal predsednik vlade.