Na ajdovski občini z ameriškim slamnikom do novih priložnosti

Ajdovščina, 24. novembra - V Občini Ajdovščina so v iskanju kultur, ki bi uspevale v spremenjenih podnebnih razmerah, poskusno zasadili ameriški slamnik. Projekt so ob bogatem pridelku zdaj nadgradili z razvojem prehranskega dopolnila, s čimer odpirajo nove priložnosti za kmete in podjetnike.