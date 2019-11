Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti obsojenih

Ljubljana/Jesenice, 21. novembra - Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevi za varstvo zakonitosti, ki sta ju vložila zagovornika obeh obsojenih za smrt dveletne deklice z Jesenic julija 2006, so potrdili na sodišču. Mamo deklice in njenega partnerja je Okrožno sodišče v Kranju obsodilo na 23 oz. 21 let zaporne kazni, sodbo je aprila lani potrdilo tudi višje sodišče.