Slovenija dobila prvi uradni prevod ženevskih konvencij

Ljubljana, 20. novembra - Zunanje ministrstvo in ljubljanska pravna fakulteta sta ob 70. obletnici sprejetja ženevskih konvencij danes predstavila prvi uradni prevod ženevskih konvencij in dopolnilnih protokolov v slovenski jezik. Prevod je zagotovilo zunanje ministrstvo, v sodelovanju z obrambnim ministrstvom pa so ga izdali v zbirki Mednarodno pravo.