Ministrstvo izpostavlja razlike v izračunih Bruslja in Ljubljane

Ljubljana, 20. novembra - Na ministrstvu za finance so danes v odzivu na oceno Evropske komisije, da v slovenskem osnutku proračunskega načrta za prihodnje leto obstajajo tveganja neskladnosti z evropskimi proračunskimi pravili, izpostavili razlike med izračuni Bruslja in Ljubljane. Te med drugim izhajajo iz različnih napovedi gospodarske rasti in proizvodne vrzeli.