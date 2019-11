Alpod lani povečal prodajo

Cerknica, 23. novembra - V cerkniškem Alpodu, katerega glavna dejavnost sta prodaja in polaganje talnih oblog, so lani dosegli sedemodstotno rast prodaje in desetodstotno rast dobička. Prodajo jim je uspelo povečati tako na domačem kot na tujih trgih. Letošnji rezultati bodo zaradi več dejavnikov po napovedih slabši.