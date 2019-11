Dobovec v Moskvi še drugič zmagal

Moskva, 20. novembra - Nogometaši Dobovca so na turnirju elitnega dela lige prvakov v Moskvi zabeležili še drugo zmago. Po zmagi nad belgijskim Halle-Gooikomom so tokrat premagali tudi Mostar, izid je bil 6:1 (3:0). Po dva gola sta dosegla Žiga Čeh in Vedran Matošević, enega Kristjan Čujec, šesti pa je bil avtogol.