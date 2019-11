Ustavili voznika pod vplivom mamil, nato pa našli še njegovega dobavitelja droge

Postojna, 20. novembra - Postojnski policisti so med hišno preiskavo 41-letnemu Pivčanu zasegli prepovedano drogo heroin, kokain, elektronsko tehnico in helex tablete. Moškemu so na sled prišli potem, ko so ustavili voznika pod vplivom mamil, ki je prepovedano drogo kupoval prav pri 41-letniku iz Pivke.