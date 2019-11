Špansko sodišče Ryanairu naložilo ukinitev spornih doplačil za kabinsko prtljago

Madrid, 20. novembra - Špansko sodišče je nizkocenovnemu letalskemu prevozniku Ryanair naložilo, da povrne denar potnici, ki so ji dodatno zaračunali kabinsko prtljago. Letalskemu prevozniku so naložili tudi, da umakne sporno določilo, po katerem so morali potniki dodatno plačati, da so lahko na krovu letala med kabinsko prtljago imeli desetkilogramski kovček.