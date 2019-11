Podeljena priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov

Maribor, 21. novembra - Zavod za gozdove Slovenije je danes na prireditvi na Srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor podelil letošnja priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov. Te je 13 posameznikov in ena skupnost lastnikov gozdov prejelo za aktivno in zgledno gospodarjenje z gozdom ter dobro sodelovanje z javno gozdarsko službo.