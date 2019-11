Po navedbah Židana in Počivalška koalicija dorekla boljše sodelovanje in prioritete

Ljubljana, 20. novembra - Po srečanju koalicijskih partnerjev, ki jih je premier Marjan Šarec danes gostil na kosilu, sta bila zgovorna le predsednik SD Dejan Židan in predsednik SMC Zdravko Počivalšek, ki sta z dogovorom zadovoljna. Dorekli so prioritete za prihodnje leto in se dogovorili za pogostejša srečanja oziroma po besedah Počivalška za boljše timsko delo.