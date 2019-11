Za vključitev v proces trajnostne poslovne transformacije še dober teden dni

Ljubljana, 21. novembra - Mala in srednje velika podjetja imajo še dober teden dni časa za vključitev v proces trajnostne strateške transformacije poslovanja. Spirit Slovenija bo v proces do leta 2022 vključila vsaj 60 podjetij. Izbranim bodo med drugim zagotovili sofinanciranje izvedbenih projektov do 50 odstotkov upravičenih stroškov do največje vrednosti 100.000 evrov.