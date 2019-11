Federer in Zverev v Čilu odigrala ekshibicijski dvoboj

Santiago de Chile, 20. novembra - Švicarski in nemški teniški igralec Roger Federer in Alexander Zverev sta v torek v Čilu, v državi, ki jo pretresa socialni kriza in kjer je v mesecu dni protestov umrlo 22 ljudi in se jih 2000 poškodovalo, odigrala ekshibicijski dvoboj. Obračun je s 6:3, 4:6 in 6:4 v nizih dobil tretji igralec sveta Federer.