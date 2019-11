Tradicionalni medijski festival Naprej/Forward znova odpira svoja vrata

Ljubljana, 21. novembra - Društvo novinarjev Slovenije bo danes in v petek že osmič gostilo medijski festival Naprej/Forward. Dogajanje je namenjeno zlasti novinarjem, fotografom, snemalcem in drugim ustvarjalcem medijskih vsebin. Podelitev stanovskih nagrad Čuvaj/Watchdog, s katerimi bodo nagradili projekte in kolege, ki so letos izstopili iz povprečja, bo v petek zvečer.