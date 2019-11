Sežana, 20. novembra - Dopoldne je med miniranjem v kamnolomu Laže pri Sežani prišlo do hujše nesreče, v kateri je umrl delavec. Kot so sporočili s koprske policijske uprave, prve informacije kažejo na to, da je delavca med eksplozijo zadel kamen. Zdravnik je na kraju potrdil smrt moškega.