Vlada predstavlja spletno mesto slovenia.si

Ljubljana, 20. novembra - Sredi novembra je zaživelo novo spletno mesto slovenia.si, prek katerega vlada "predstavlja Slovenijo skozi zapisane in video zgodbe ter nacionalno znamko I Feel Slovenia". Spletno mesto je v angleškem jeziku in je namenjeno tujim javnostim, so v sporočilu za javnost pojasnili v uradu vlade za komuniciranje.