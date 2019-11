Omerza in Mihalek o prvi dami Melanii Trump kot je bila

Ljubljana, 20. novembra - Publicist Igor Omerza in fotograf Nino Mihalek sta združila moči v knjigi Prva dama Melania Trump - Kot je bila, s podnaslovom Razkritje neznanih zgodb in mladostnih fotografij. Kot je na današnji predstavitvi povedal Omerza, knjiga temelji izključno na resničnih dejstvih, avtentičnih fotografijah in dokumentih.